صحة كردستان: مقتل وإصابة 9 أشخاص بالقصف الإيراني على أربيل

2022/11/14 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أعلن وزير الصحة في أقليم كردستان سامان برزنجي، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بالقصف الايراني الذي استهدف كويسنجق في اربيل .

وقال برزنجي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "القصف الايراني على كويسنجق في محافظة اربيل اسفر عنه مقتل شخص وإصابة 8 آخرين".

نفذت المدفعية الايرانية، اليوم الاثنين، قصفا على مدينة اربيل استهدف مقار الاحزاب الكردية المعارضة في بلدة كويسنجق.

وقال مراسل( بغداد اليوم)، إن "مدفعية الحرس الثوري قصفت بالصواريخ مقرات تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في بلدة كويسنجق شرقي مدينة أربيل".

واضاف، أن "القصف استهدف مقرات الحزب الديمقراطي الايراني في كويسنجق"، مبينا أن "القصف كان بصاروخين واوقع اصابتين بصفوف حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض".

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بأن قصفاً ايرانياً استهدف مقراً تابعاً لحزب كوملة الايراني الكردي المعارض في السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "قصفاً ايرانياً أستهدف مقراً تابعاً لحزب كوملة الإيراني الكردي المعارض في ناحية عربت بالسليمانية".

واضاف أن "المعلومات الأولية تشير لوقوع 3 إصابات نتيجة القصف الايراني على الناحية".

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