قصف ايراني جديد يطال منطقة زركويز شرقي السليمانية

2022/11/14 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بأن قصفاً ايرانياً استهدف مقراً تابعاً لحزب كوملة الايراني الكردي المعارض في السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "قصفاً ايرانياً أستهدف مقراً تابعاً لحزب كوملة الإيراني الكردي المعارض في ناحية عربت بالسليمانية".

واضاف أن "المعلومات الأولية تشير لوقوع 3 إصابات نتيجة القصف الايراني على الناحية".

نفذت المدفعية الايرانية، اليوم الاثنين، قصفا على مدينة اربيل استهدف مقار الاحزاب الكردية المعارضة في بلدة كويسنجق.

وقال مراسل( بغداد اليوم)، إن "مدفعية الحرس الثوري قصفت بالصواريخ مقرات تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في بلدة كويسنجق شرقي مدينة أربيل".

واضاف، أن "القصف استهدف مقرات الحزب الديمقراطي الايراني في كويسنجق"، مبينا أن "القصف كان بصاروخين واوقع اصابتين بصفوف حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض".

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