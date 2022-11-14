كاميرا CNN ترصد احتفالات خيرسون.. والأهالي: كنا على يقين بأن هذا اليوم سيأتي

2022/11/14 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث المحرر الدبلوماسي الدولي في CNN، نيك روبرتسون، إلى السكان المحررين حديثًا في مدينة خيرسون الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية في واحدة من أكبر الانتكاسات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء غزوه على أوكرانيا.

بقي سكان مدينة خيرسون مقطوعين عن العالم الخارجي حيث لا إنترنت ولا كهرباء ولا ماء ولا تلفزيون لمدة 8 أشهر.

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