الأمم المتحدة تحدد ست ركائز لتخفيف نسب الفقر بالعراق

2022/11/14 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حـدد صندوق الأمــم المتحدة للسكان، ست ركائز لتخفيف نسب الفقر في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال مستشار الصندوق مهدب العلاق في تصريح لـ "الصباح": إن "نسبة الفقر في العراق العام 2007 ،بلغت 23 بالمئة بناء على دراسات دقيقة ومدعمة من البنك الدولي ثم انخفضت بعد خمسة أعوام لتصل إلى 19 بالمئة".

وأضاف، أنه "كان من المؤمل خلال عامي 2014 و2015 أن تنخفض إلى 16 بالمئة، بيد أن احتلال عصابات داعش الإرهابية للأراضي وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال تلك المدة، تسببا في زيادة النسبة".

وتابع أن "آخر التقديرات المتاحة لعام 2019 تشير إلــى أن نسبة الفقر تبلغ 20 بالمئة"، مشيرا إلـى أن "هنالك عملا دؤوبــا من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط لتنفيذ مسح جديد للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة العراقية (SAS (الذي سيكون بإمكانه بناء خط فقر جديد للعراق خلال العام 2023."

وكشف العلاق عن أن "التقرير يفترض أن يبدأ العمل به مع بداية العام المقبل ويستمر لـــ12 شهرا متواصلة"، منبها إلــى "ضــرورة تحسين أوضــاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والبيئة وتقليل التفاوت بين الذكور والإناث، وكل هذه تحتاج إلى جهود تنموية كبيرة ومتى ما تحسنت هذه الركائز، ستنخفض نسبة الفقر في العراق".

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