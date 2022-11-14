القنصلية العراقية في إسطنبول تعلن إصابة 4 عراقيين بانفجار الأمس

2022/11/14 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول، إصابة أربعة عراقيين بانفجار يوم أمس في شارع الاستقلال بإسطنبول.

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