قصف إيراني يطال أربيل – عاجل

2022/11/14 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض بلدة كويسنجق في أربيل إلى قصف صاروخي إيراني.

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