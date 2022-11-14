صحة كردستان تعلن حصيلة شهداء وجرحى القصف الصاروخي على قضاء كوية

2022/11/14 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير صحة أقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الاثنين، عن حصيلة شهداء وجرحى القصف الصاروخي على قضاء كوية في أربيل.وقال البرزنجي، إن “القصف الإيراني تسبب حتى الآن باستشهاد شخص وإصابة […]

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