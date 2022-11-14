قصف صاروخي يستهدف مقرات تابعة لجماعات كردية إيرانية شمالي العراق

2022/11/14 | 10:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون محليون وأمنيون في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، اليوم الاثنين، مقتل شخص واحد على الأقل، وجرح 10 آخرين، في حصيلة أولية بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة مفخخة، استهدفت مقرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة في بلدة كويسنجق، شمال أربيل، وبلدة أخرى شرق السليمانية.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من قصف إيراني واسع طاول تجمعات ومقرات لقوى سياسية كردية إيرانية معارضة شمالي العراق، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقال مسؤول أمني كردي في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ ثلاثة صواريخ استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض ومبنى آخر قريب منه في بلدة كويسنجق شمال أربيل، بالتزامن مع استهداف طائرات مسيرة مقرات لجماعة "كوملة"، الإيرانية في مخيم عربت شرق محافظة السليمانية.

وأكد المسؤول أنّ القصف أسفر عن قتيل حتى الآن ونحو 10 جرحى، بينهم مدنيون عراقيون من سكان الإقليم، وهي حصيلة أولية، كما يُتوقع أن يستمر القصف نظراً لتجارب سابقة، موضحاً أنّ المعلومات المتوافرة تؤكد أنّ القصف إيراني، ونُفذ من مناطق حدودية مع الإقليم.

في الأثناء، نقلت محطة تلفزيون رووادو الكردية، المقرّبة من حكومة أربيل، عن قائم مقام مدينة كويسنجق طارق الحيدري، تأكيده أن القصف الذي طاول المدينة كان بواسطة صواريخ استهدفت مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض.

كما أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص، وإصابة آخرين بالقصف الايراني الذي استهدف كويسنجق في أربيل صباحاً.

وقال سامان برزنجي في تصريح ورد لوكالة "شفق نيوز"، إنّ القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحاً أنه جرى التواصل مع المستشفيات للعمل في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

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