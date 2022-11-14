2022/11/14 | 10:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 4 عراقيين بتفجير اسطنبول أمس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 4 عراقيين بتفجير اسطنبول أمس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 4 عراقيين بتفجير اسطنبول أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).