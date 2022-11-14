2022/11/14 | 10:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تلزم المدارس الأهلية بعدم استيفاء مبالغ مالية من طلبة نظام المحاولات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تلزم المدارس الأهلية بعدم استيفاء مبالغ مالية من طلبة نظام المحاولات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تلزم المدارس الأهلية بعدم استيفاء مبالغ مالية من طلبة نظام المحاولات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).