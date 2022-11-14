الحكيم يدين تفجير اسطنبول ويدعو إلى التضامن مع الجارة تركيا والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

2022/11/14 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الانفجار الذي وقع في اسطنبول اليوم، داعياً إلى التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.وقال الحكيم في تغريدة على “تويتر”، “نعلن تضامننا مع الجارة تركيا حكومة وشعبا ونعبر عن عميق حزننا لحادث الإنفجار الذي … Readmore

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