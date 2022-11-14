2022/11/14 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z0nJ7o9O9Ow

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد من القصف الإيراني الذي طال مقاراً حزبية في قضاء كويسنجق بأربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد من القصف الإيراني الذي طال مقاراً حزبية في قضاء كويسنجق بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).