وزير الداخلية يبحث مع رئيس أركان قوات البيشمركة التعاون الأمني المشترك

2022/11/14 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري عبد الامير الشمري مع رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز ، اليوم الإثنين، التعاون الأمني المشترك.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية وتلقاه/المركز الخبري […]

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