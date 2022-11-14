2022/11/14 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد نقيب الفنانين الأردنيين، محمد العبادي، أن الفنان الأردني أشرف طلفاح، دخل أمس الأحد في غيبوبة بسبب نزيف حاد في الدماغ، بعد الاعتداء عليه في مصر من قبل أحد الأشخاص المجهولين.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنان أردني يدخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه بمصر المركز الخبري الوطني.

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