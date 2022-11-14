 النفط: ديون بذمة الكهرباء تتجاوز 23 تريليون دينار

2022/11/14 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، بحسم الملفات المشتركة مع وزارة الكهرباء.

وذكر بيان للوزارة أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ترأس الاجتماع القيادي للعمليات، مع وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع والمديرين العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل وزارة الكهرباء ومدير المكتب الاعلامي".

واكد خلال الاجتماع "حرص الوزارة على اهمية العمل والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الوقود بإنواعه خدمة للصالح العام"، موعزاً "بحسم الملفات المشتركة بين الوزارتين وتَحمُّل الأطراف المسؤولية المهنية، فضلاً عن تحديد أولويات تنفيذ مشاريع تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بإنواع الوقود والغاز".

وشدد على" تفعيل وتنشيط اللجنة المشتركة بين الوزاتين من أجل التواصل اليومي، لمعالجة الحاجات الضرورية والحالات الطارئة"، معرباً عن أمله في "قيام وزارة المالية بمعالجة وحسم ملف ديون وزارة النفط على وزارة الكهرباء البالغة أكثر من 23 ترليون دينار، التي تسبب في وجود عجز مالي لبعض الشركات النفطية".

وشدد على ضرورة "الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة توزيع مادة النفط الأبيض في بغداد والمحافظات، والانتهاء من توزيع الحصة المقررة بين المواطنين وفق البطاقة الوقودية"، موجهاً "بتغطية احتياجات النازحين من مادة النفط الأبيض في المخيمات وخارجها، وخصوصاً في نينوى، أربيل، دهوك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية الأخرى".

وأكد " العمل الميداني والمتابعة اليومية لمواقع العمل، من أجل الوقوف على الحاجات الأساسية والضرورية للمواطنين، وبما يرتقي بالأداء المهني"، مشيراُ الى "استمرار المراقبة والمتابعة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لعمليات المتاجرة غير القانونية بالمنتجات النفطية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والعمل على الحد منها".

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