بيتكوين تسقط دون الـ 16 ألف.. والعملات الرقمية تهوي لـ 800 مليار

2022/11/14 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتسعت خسائر العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الإثنين قبل أن تقلص جانبًا من تلك الخسائر، وذلك على وقع التداعيات المستمرة حتى الآن لانهيار بورصة وعملة إف تي أكس الذي جدد مشاعر القلق بشأن استقرار العملات المشفرة.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين سقطت القيمة السوقية لرسملة سوق الكريبتو إلى مستويات قرب الـ 800 مليار دولار لتقترب مرة أخرى من ادنى مستوياتها منذ يناير 2021.

ومنذ تدفقت شائعات انهيار منصة إف تي إكس FTX وحتى الإعلان الرسمي بتقدم المنصة بطلب عاجل للإفلاس لحمايتها من الدائنين اتسعت خسائر سوق العملات الرقمية بوتيرة عنيفة.

وخلال أسبوع سجلت رسملة سوق العملات الرقمية خسائر في حدود 270 مليار دولار لتهبط من مستويات قرب الـ 1.07 تريليون دولار قبيل انهيار إف تي كس.

2.53 تريليون دولار

وفقًا لبيانات كوين جيكو سجلت العملات الرقمية أعلى مستوى رسملة على الإطلاق في مطلع نوفمبر 2021 حينما تجاوز القيمة السوقية آنذاك مستويات 3.3 تريليون دولار.

ووفقًا لبيانات اليوم الإثنين تكون العملات الرقمية قد خسرت من قيمتها خلال عام ما يقرب من 2.53 تريليون دولار حيث تتداول قرب 800 مليار دولار.

عودة الفزع

تزامن سقوط العملات الرقمية والهبوط العنيف لأكبر العملات المشفرة بيتكوين مع عودة مشاعر الفزع والهله التي أحكمت قبضتها على ثيران التشفير لينطلق الدببة في موجات بيع محمومة.

وفي غضون ذلك سجلت بيانات مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index الذي يقيس نفسية المتعاملين في سوق التشفير بناءًا على تتبع تحركات البيتكوين نزولًا عنيفًا.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين سجل المؤشر أدنى قراءة منذ تداولات يوم 25 أكتوبر عند مستويات 22نقطة مقابل 40 نقطة متوسط قراءة الأسبوع الماضي والتى تكشف عن تحول مشاعر المتداولين من الخوف إلى الخوف الشديد.

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بيتكوين الآن

اتسعت خسائر العملة الرقمية الأولى، ولفترة وجيزة نزلت أكبر العملات الرقمية بيتكوين دون مستويات الـ 16 ألف دولار حيث تم مشاهدة العملة الأولى عند مستويات 15.87 ألف دولار.

بيد ان بيتكوني نجحت في تقليص جانبًا كبيرًا من خسائرها لتتداول الآن أعلى مستويات الـ 16 ألف دولار حيث وصلت إلى سعر 16.6 ألف دولار بتراجع في حدود 1.5% بعدما انخفضت في وقت سابق اليوم 5%.

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الجميع يسقط

واتسعت خسائر بيتكوين خلال عام لتتجاوز التريليون دولارمقابل ذروتها التاريخية في نوفمبر 2011 حينما قفزت إلى مستويات 69.7 ألف دولار بقيمة سوقية تقترب من 1.3 تريليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لبيتكوين الآن 320 مليار دولار بينما تنخفض بنسبة 20% خلال أسبوع وبنسبة 13% خلال شهر بينما انخفضت بيتكوين بنسبة 30% خلال تسعين يومًا.

السوق الآن

وفي المقابل من تراجعات بيتكوين، تنخفض إيثريوم الان % قرب مستويات 1.24 ألف دولار بينما فقدت خلال موجة الانهيار الأخيرة لإف تي إكس ربع قيمتها بخسائر 25%.

وتراجعت بينانس كوين 2% إلى مستويات 279 دولار، بينما اتسعت خسائرها خلال أسبوع لتفقد خمس قيمتها بتراجع 16% حيث هبطت قيمتها السوقية إلى 44 مليار دولار.

وتراجعت الريبل الآن 5% بينما فقد 27 % من قيمتها خلال اللانهيار الأخير حيث تتداول قرب مستويات 0.34 دولار بقيمة سوقية قرب 17 مليار دولار فيما تنخفض بنسبة 60% منذ بداية العام.

وتتراجع دوج كوين 1% بينما تنخفض 25% خلال أسبوع، وتبلغ قيمتها السوقية 11.5 مليار دولار بينما تحوم قرب مستويات 0.085 دولار حيث لا تزال تحتفظ ببعض مكاسبها من تغريدات ماسك حيث ترتفع 45% خلال شهر.

تنخفض كاردانو 2% خلال تعاملات اليوم وبنسبة 20% خلال أسبوع، وتتراجع بوليجون ماتيك 1% وبنسبة 18% خلال أسبوع، وتنخفض شيبا إينو 2% وبنسبة 22% خلال أسبوع.

بينما تنخفض سولانا بنسبة 0.5% فيما خسرت ما يقرب من 55% خلال أسبوع الانهيار حيث انخفضت قيمتها السوقية دون لـ 6 مليارات دولار وباتت في المرتبة 13 بين العملات الرقمية.

انخفضت عملة ترون أو اكس إلى مستويات 0.05 دولار بتراجع 7% خلال تعاملات اليوم الأحد بينما تنخفض 21% خلال أسبوع وتبلغ قيمتها السوقية 4.5 مليار دولار.

وفي المقابل تحوم عملة بولكا دوت قرب مستويات 5.7 دولار بتراجع 2.2% بينما تنخفض العملة 15% خلال أسبوع الانهيار وتبلغ قيمتها السوقة 6.5 مليار دولار.

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