الداخلية والبيشمركة يؤكدان أهمية حماية الحدود ومنع تسلل الارهابيين

2022/11/14 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس اركان قوات البيشمركة عيسى عزير، أهمية حماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين.

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