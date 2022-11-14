وكالة ناسا تعلن نجاحها في ارسال مركبة فضائية حجمها بحجم مايكروويف الى مدار حول القمر

2022/11/14 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إنها نجحت في إرسال مركبة فضائية لا يزيد حجمها عن “فرن ميكروويف” إلى مدار حول القمر.وأضافت ناسا أن القمر الاصطناعي، الذي أطلق عليه اختصارا “كابستون” “عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة”، … Readmore

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