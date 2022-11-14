مسرور بارزاني يدين القصف الايراني لاراضي اقليم كردستان

2022/11/14 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس الحكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، القصف الايراني الذي استهدف قضاء كويسنجق في اربيل .وقال بارزاني خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد في اربيل ان “القصف الإيراني هو تجاوز على سيادة اقليم كوردستان”.وقصفت ثلاث طائرات مسيرة … Readmore

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