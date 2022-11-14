2022/11/14 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف استطلاع جديد للرأي أن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمهوري، رون...

ظهرت المقالة حاكم فلوريدا يتقدم على ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2024 أولاً على المسلة.

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