قتيل وثمانية جرحى بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب في كردستان العراق 

2022/11/14 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق),-طهران-(أ ف ب) – الزمان قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني أستهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في أقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما افادت مصادر رسمية الاثنين.وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لفرانس برس “قتل شخص واصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمس صواريخ أستهدف مقرا للحزب الديموقراطي […]

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