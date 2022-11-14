دول الخليج لا تستطيع التخلي عن النفط.. لكن يمكنها خفض انبعاثاتها

2022/11/14 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تحاول فيه الدول الغربية التخلص من إدمانها للهيدروكربونات، تقاوم دول الخليج النفطية بشدة، محذرة من أن الانتقال السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري سيكون له نتائج عكسية

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