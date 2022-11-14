2022/11/14 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر رئيس حزب الوطن التركي محرم إنجه، عن تخوفه من سلسلة الأحداث الإرهابية التي ضربت البلاد في 2015، عقب الانفجار الذي ميدان تقسيم في إسطنبول، وأسفر عن وفاة 6 وإصابة 81 آخرين بينهم حالتين حرجة.وكتب إنجه، عبر حسابه على موقع تويتر، “تبدو عبارة “القنابل تنفجر وأصواتنا تتزايد” مألوفة من مكان ما؟ آمل […]

ظهرت المقالة مخاوف تركية من تكرار سيناريو 2015 الدموي..



ماذا حدث؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف تركية من تكرار سيناريو 2015 الدموي.. ماذا حدث؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف تركية من تكرار سيناريو 2015 الدموي.. ماذا حدث؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).