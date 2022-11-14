2022/11/14 | 12:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، 14 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد على أهمية التعاون في الحرب على الإرهاب أولاً على المسلة.

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