2022/11/14 | 12:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _n8FAsNPRZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إيران تنتهك السيادة العراقية بقصفها إقليم كردستان.. وبارزاني يرد | اخبار المنتصف 2022/11/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إيران تنتهك السيادة العراقية بقصفها إقليم كردستان.. وبارزاني يرد | اخبار المنتصف 2022/11/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).