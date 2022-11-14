يونامي تدين الهجمات الإيرانية الأخيرة على إقليم كردستان

2022/11/14 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دانت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، اليوم الاثنين، القصف الإيراني الأخير على إقليم كردستان.

وقالت يونامي في تغريدة لها عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "ندين تجدّد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية".

وأضافت أنه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه"، مبينةً أن " الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

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