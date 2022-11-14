2022/11/14 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيباع في روسيا أول نموذج كهربائي لماركة Omoda التابعة لشركة Chery الصينية عام 2023.

أفادت بذلك صحيفة “غازيتا.



رو” الروسية نقلا عن ناطق باسم الشركة في روسيا.

وقالت رئيسة المكتب الصحفي لشركة Chery في روسيا، يفغينيا نيكيتينا إن السيارة الكهربائية الصينية تم تصنيعها على أساس سيارة كروس Omoda C5 الصغيرة التي تباع حاليا في السوق الروسية.

مع ذلك فإن نموذجيْن كهربائي وهجين من C5 لم يكشف عنهما بعد حتى في الصين.



كما لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات التقنية للسيارة الكهربائية الجديدة.



أما رباعية الدفع الكلاسيكية العاملة بالبنزين فتباع في السوق الروسية مزودة بمحرك تربو يولد قوة 147 حصانا بسعر 2.4 مليون روبل.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة السيارات البيلاروسية SGP تعتزم البدء في بيع السيارات الكهربائية الصينية التابعة لشركة BYD الصينية عام 2023 في السوق الروسية.

المصدر: غازيتا رو

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. سيارات كهربائية صينية جديدة ستباع عام 2023 في الأسواق الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. سيارات كهربائية صينية جديدة ستباع عام 2023 في الأسواق الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).