إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق في المحافظات العراقية

2022/11/14 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إحصائية قضائية، اليوم الإثنين، عدد عقود الزواج وحالات الطلاق خلال شهر تشرين الأول 2022.

وأظهرت الإحصائية اليوم، (14 تشرين الثاني 2022)، إنجاز أكثر من 30 ألف عقد زواج في عموم محافظات العراق، ووقوع أكثر من 6 آلاف حالة طلاق، خلال الشهر الماضي

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