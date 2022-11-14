حفل غنائي كبير للفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي

2022/11/14 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّمت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي التي يقودها الموسيقي العراقي علاء مجيد، السبت، حفلاً ضخماً على قاعة المسرح الوطني الذي امتلأت مقاعده بالتمام، حيث نفدت البطاقات التي تم طرحها في الأسبوع الماضي، وهذا مؤشر على ارتفاع الذائقة الفنية والموسيقية عند المجتمع العراقي.قدمت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي فعاليات موسيقية وغنائية جمعت فيها بين الأداء الجماعي والمنفرد، حيث قدّم المايسترو علاء مجيد بمعية الفرقة قطعة موسيقية للفنان نصير شمة بعنوان «طاب صباحك بغداد»، بينما كان على العزف المنفرد عازف العود إحسان منصور، ثم تم تقديم أغنية «هلا بك»، وهي من أغاني المطرب فاضل عواد وقدمتها عازفة العود منار دريد، ثم تم أداء أغنية جماعية بعنوان «أدير العين ما عندي حبايب»، تلتها أغنية ناظم الغزالي «أحبك وأنا أريد أنساك» التي قدّمها عازف السنطور إسماعيل البغدادي، بينما تم تقديم أغنية المطرب الراحل سعدي الحلي «عشق أخضر» من قبل الفرقة، في حين قدّم المطرب المختص بالمقام العراقي طه غريب، أحد المقامات، بينما قدم قارئ المقام محمد سجاد مقام البيات وأغنية «جلجل عليّ الرمان».



أيضاً تم تقديم الأغنية البدوية «الميمر»، كذلك تم تقديم أغنية فاضل عواد «حاسبينك» التي قدمتها الفرقة وبمشاركة الصوت الموهوب كرار نوري.كما قدّم المطرب حسين جبار «الشطري» وأردفه بأغنية «ظلت لما أموت»، بينما قدّم المطرب إحسان منصور أغنية «مركب هوانا» من التراث البصري القديم.

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