مقتل شابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

2022/11/14 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما، الاثنين، برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، حسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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