النظام الرئاسي

2022/11/14 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

لا يسعني في هذا المجال إلا ان اضيف

صوتي الى صوت رئيس مجلس القضاء الأعلى

السيد فائق زيدان ألذي اكد في كلمته في

حوار خاص مع احد مراكز الدراسات قبل

بضعة أيام قائلاً “تجربة النظام

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