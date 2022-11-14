2022/11/14 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول،

إصابة أربعة عراقيين بانفجار يوم أمس في

شارع الاستقلال بإسطنبول.

وذكرت القنصلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "أربعة عراقيين جرحوا جراء

الانفجار في شارع الاست

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف عن عدد ضحاياه في تفجير "اسطنبول") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف عن عدد ضحاياه في تفجير "اسطنبول") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).