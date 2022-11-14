اربيل.. مقتل واصابة 9 اشخاص بقصف ايراني

2022/11/14 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض

بلدة كويسنجق في أربيل إلى قصف صاروخي

إيراني.

وقال المصدر، إن "القصف الإيراني تم

بصاروخين واستهدف مقرات الحزب

الديمقراطي الإيراني المعارض في بلدة

كويسنجق بأربيل".

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