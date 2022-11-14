السوداني يُعزي الحكومة التركية

2022/11/14 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدّم جمهورية العراق، حكومة وشعباً، تعازيها وتضامنها مع الشعب التركي الصديق، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة إسطنبول، وراح ضحيته مدنيون أبرياء.

نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ولذوي الضحايا الصبر، مثلما نشاطرهم الألم والحزن.

إن الإرهاب في منطقتنا، يُثبت يوماً بعد آخر أنه بلا دين أو هويّة، وأنه يستهدف الحياة والاستقرار والأهالي الآمنين المطمئنين، في دليل على دناءة منطلقاته وانحراف فكره عن الفطرة الإنسانية.

نعبّر لحكومة الجمهورية التركية عن استنكارنا لمثل هذه الأعمال الشنيعة، وهي مناسبة تذكرنا بأهمية التعاون والشراكة في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه، وضرورة التكاتف إزاء هذه الآفة عدوّة الشعوب.

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