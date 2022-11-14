2022/11/14 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في اقليم كوردستان، مؤكدة دعمها لقادة بغداد والاقليم.وقالت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، عبر تغريدة لها على موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امريكا تدين الهجوم الايراني على كردستان وتؤكد دعمها لقادة بغداد والاقليم المركز الخبري الوطني.

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