2022/11/14 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 14 تشرين الثاني، 2022، عن مجموع...

ظهرت المقالة النزاهة تتحدث عن أوامر قبض بحق نواب ووزير حاليٍّ ووزراء سابقين أولاً على المسلة.

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