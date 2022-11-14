2022/11/14 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترى تحليلات، ان مهمة كبيرة ووطنية تقع على عاتق القوات الامنية...

ظهرت المقالة إلغاء التدقيق الأمني يختبر قدرة القوات الأمنية والحشدية على منع اختراقات الإرهاب أولاً على المسلة.

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