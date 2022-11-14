الولايات المتحدة تدعو إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارتها العراق

2022/11/14 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الولايات المتحدة الأميركية، إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارتها العراق.

وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانوسكي في تغريدة على تويتر إن “الولايات المتحدة، تدين بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على اقليم كردستان العراق اليوم”.

ودعت رومانوسكي إيران إلى “التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي.



نقف مع قادة الحكومة العراقية في بغداد والاقليم وندين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية”.

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