السوداني يوجّه بالتنسيق مع وزارة المالية لرصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة

2022/11/14 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن “الاجتماع ناقش واقع تسليح قوّاتنا المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها”.

وأضاف أن “الاجتماع استعرض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها”.

ووجّه السوداني بـ”إعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، وبالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة”.

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