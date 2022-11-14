السوداني يوجه المالية والصحة بإعداد تقرير

2022/11/14 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على ضرورة إسراع وزارتي المالية والصحة بحسم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسات الصحية العراقية، مطالباً بتقديم تقرير مفصل عنها خلال 48 ساعة.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ان الاخير وجّه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ووكلاء الوزارة والمديرين العامين فيها، بوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها مستشفى الكاظمية، التي شخصها خلال زيارته المفاجئة مساء أمس الاحد الى المستشفى واطّلاعه على الواقع الصحّي والطبي، ومعاناة المرضى الراقدين والمراجعين للمستشفى.

وشدد السوداني على ضرورة تقديم تقرير سريع يتضمن الحلول خلال 48 ساعة، مؤكدا على وزارة المالية بسرعة تمويل وزارة الصحة بتخصيصات تسهم في المعالجة السريعة للمشاكل المشخصة، بالإضافة الى إعمام هذه الإجراءات على كل المستشفيات في بغداد والمحافظات، الى جانب توفير الدعم للأطباء الأكفاء، والكوادر الصحية وتجهيز كامل متطلباتهم وتحسين أوضاعهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم وحل المشاكل التي يواجهونها.

وليلة أمس الأحد أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة مفاجئة إلى مستشفى الكاظمية في بغداد للاطلاع على الواقع الصحي.

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