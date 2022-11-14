العمل: اكثر من مليونين و(500) الف متقدم على استمارة التسجيل بقاعدة الفقر

2022/11/14 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد جاسم الاسدي ان عدد الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في قاعدة الفقر بلغ مليونين و(534993) اسرة.

وقال الاسدي في بيان إن "عدد الاسر المسجلة من فئة الرجال بلغ مليونين و(38641) اسرة، في حين بلغ عدد الاسر، التي تعيلها نساء (496352) في بغداد والمحافظات".

ونوه الى أن "رابط التسجيل على الاستمارة الالكترونية مفتوح على مدار (24) ساعة، ويستمر لغاية يوم 22-11-2022".

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