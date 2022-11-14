2022/11/14 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا لشهر تشرين الأول المُنصرم.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُنوِّهةً بأن تلك الأوامر التي صدرت بحق (41) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31 / 10 /2022)، توزَّعت بين (9) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة صدرت بحقِّ (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيرٍ حاليٍّ و(3) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ.

وأوضحت أنَّ الأوامر شملت ايضاً محافظاً حالياً، و(5) محافظين أسبقين، و (4) أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن (10) مُديرين عامين حاليِّين، و(9) سابقين، و(5) مُديرين عامِّين أسبقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور (46) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور (46) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).