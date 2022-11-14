شاهد.. زيارة السوداني لمستشفى ببغداد وانتقاداته ضعف الخدمات تثير الجدل

2022/11/14 | 14:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، المفاجئة لمستشفى في بغداد، وصدمته من سوء الخدمات المقدمة للمرضى، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

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