شاهد.. رجل تحت تأثير الكحول يتسبب بإصابة 16 طالبًا في حادث مأساوي

2022/11/14 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلبت حافلة مدرسية على جانبها يوم السبت، وبداخلها 23 مراهقًا من لاعبي الهوكي ومدربَين اثنين من شيكاغو، بعدما صدمتها شاحنة كانت تسير أثناء الضوء الأحمر عند تقاطع في مدينة وارسو بولاية إنديانا.

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