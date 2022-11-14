وفاة ممثل أردني داخل المستشفى بعد

2022/11/14 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المخرج والممثل الأردني، أشرف طلفاح، الاثنين، بعد يومين من تواجده في قسم العناية الحثيثة بإحدى المستشفيات المصرية إثر تعرضه لاعتداء في مصر.

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