ايران تحذر اوكرانيا من الاتهامات: طهران أعلنت مواقفها بصورة شفافة على حياد بلاده تجاه هذه القضية

2022/11/14 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن طهران أعلنت مواقفها بصورة شفافة وواضحة بشأن الأزمة الأوكرانية، مشددا على حياد بلاده تجاه هذه القضية.وقال كنعاني في مؤتمر صحفي: “نحن في حالة حياد فعال..لسنا طرفا في هذه الحرب، ولا … Readmore

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