وزيـر الـداخليـة التـركي: نـرفض تـعازي الـسفـارة الامريكية بتفجير اسطنبول لانها داعمة للارهاب

2022/11/14 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الإثنين، أن بلاده ترفض تعازي أمريكا على خلفية اعتداء اسطنبول.وأكد صويلو في تصريح “أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها..نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا … Readmore

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