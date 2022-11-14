استقالة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

2022/11/14 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس

الوزراء عبد الحسين هنين، اليوم

الاثنين، استقالته "لاسباب مجهولة".

وقال هنين في تدوينة عبر فيسبوك: "قدمت

استقالتي بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022".

وأضاف، ان "أسباب الاست

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