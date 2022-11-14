قصف إيراني يستهدف أحزابا كردية معارضة في كردستان العراق

2022/11/14 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح

في سلسلة ضربات إيرانية استهدفت

الاثنين مقار أحزاب كردية إيرانية

معارضة تتواجد في إقليم كردستان العراق

الشمالي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن

المصدر قوله "

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