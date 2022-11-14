وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لممارسي الغش الصناعي في محافظتين

2022/11/14 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، ضبط ثلاثة معامل والقبض على عدد من المتهمين بالغش الصناعي في نينوى والبصرة.

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